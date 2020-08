Straftäter in Uniform

Das Bild der Polizei als vermeintlichem Freund und Helfer bekommt aktuell auch in der bundesdeutschen Allgemeinbevölkerung erhebliche Flecken. Der Grund dafür sind nicht nur anhaltende Berichte über Verstrickungen von Polizeibeamten in die erstarkende Szene von extremen Rechten, Rassisten, sogenannten Reichsbürgern und Anhängern von Verschwörungsmythen. Es kommt außerdem in immer kürzeren Abständen zu teils äußerst brutalen Übergriffen der Beamten, die aufgrund der immer höheren Verbreitung von Smartphones häufig als Videoaufzeichnung dokumentiert und anschließend im Internet hochgeladen werden, wo sie sich meist rasend schnell verbreiten.

Allein am Wochenende vom 15./16. August war es gleich in mehreren Städten zu rechtswidriger Polizeigewalt gekommen, die sich gegen vermeintliche oder tatsächliche Delinquenten richtete und die von Passanten oder Begleitern der jeweiligen Opfer gefilmt worden war. Ein im Internet verbreitetes Video zeigte etwa einen Poli...