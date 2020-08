Das wird sich rächen

Abgebrochener Vortrag von Sepp Fernstaub, gehalten am 29. Juli 2020 in der Schankwirtschaft Watt in weitgehender Abwesenheit der Abwärts!-Redaktion; anwesend waren Wildfremde in Sauflaune und abwesende Stammgäste sowie ein Grüppchen als Pilzsammler verkleideter Exstraßenkämpfer. Mitschnitt, Abschrift und Fußnoten von Bert Papenfuß.

Eigentum ist Diebstahl, aber … Eigentum ist auch kein Diebstahl, weil es kein »rechtmäßiges« Eigentum gibt. – Allen »gehört« alles; besser ausgedrückt »alles für alle«, wenn »alle für alle« einstehen, also »einer für alle« praktizieren, aber … »Kennste ein’, kennste alle«. – Solange auch sog. korrekte Leute darauf spekulieren, sich mit einer Geschäftsidee, z. B. einem Startup, dumm und dämlich zu verdienen wie die Magnatinnen der Computerbranche, bleiben die Felle der Emanzipation und Gleichheit davongeschwommen. Wenn jemand Millionen un...