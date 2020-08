Nebenbei bemerkt: Völlig verdient

Sechs europäische Finals, alle gewonnen. Das hatte noch nie ein Fußballteam geschafft. Bis zum Freitag. Da trat der FC Sevilla aus dem schönen Andalusien im Müngersdorfer Stadion im Westen Kölns im Finale der 49. Edition der UEFA Europa League (dem ehemaligen UEFA-Pokal) gegen Internazionale Milano an und tat einfach das, was er am besten kann: rausgehen und gewinnen.

Spanischer Meister wurden sie nur einmal, ein Jahr nach Kriegsende. Der letzte Gewinn der Copa del Rey, des spanischen Pokals, liegt auch schon wieder eine Dekade zurück. Da kam den Sevillistas ihr »Lieblingswettbewerb« einfach gelegen. Zwischen 2006 und 2016 hatten die Weiß-Roten fünfmal im Finale gestanden und den Platz immer als Sieger verlassen.

Dieses Mal musste der Traditionsklub aus der italienischen Modestadt Milano dran glauben. Seit Inter 2010 haushoch überlegen das Champions-League-Finale im Bernabéu gegen den FC Bayern München eingetütet hatte (und im selben Jahr die die Klub-WM)...