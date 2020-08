Gefährder des Tages: Andreas Kalbitz

Das Hauen und Stechen in der AfD nimmt Formen an, die mit Adjektiven wie bizarr oder grotesk nur noch unzureichend beschrieben sind. In der Causa Kalbitz toppte der Berliner Tagesspiegel am Samstag die wenige Tage zuvor kolportierte »Milzrissaffäre« mit einer Geschichte, die am 1. April als Scherz aufgefasst worden wäre.

Der Brandenburger Landtag habe, so das Blatt, am Freitag »vorsorglich die Polizei eingeschaltet«. Dabei gehe es um »ernsthaft geäußerte Bedenken« (allem Anschein nach aus der AfD-Fraktion), dass Kalbitz, der gerade vor Gericht mit einem Eilantrag gegen se...