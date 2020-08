Alarmierte Machthaber

Das Putschistenregime in Bolivien versucht durch verschärfte Repression, linke Politiker, Gewerkschafter und Vertreter sozialer Bewegungen kaltzustellen. Nach landesweiten Protesten und einem Generalstreik, durch den ein Gesetz erzwungen wurde, das die mehrfach verschobenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zwingend für den 18. Oktober vorschreibt, hat die De-facto-Regierung der selbsternannten Interimspräsidentin Jeanine Áñez weiter an Akzeptanz verloren. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina berichtete am vergangenen Montag, dass der Anteil jener, die den Spitzenkandidaten der früheren Regierungspartei »Bewegung zum Sozialismus« (MAS), Luis Arce, unterstützen, von 48 Prozent im Mai auf nunmehr 53 Prozent angewachsen ist. Das alarmiert die Machthaber.

Am Donnerstag (Ortszeit) erklärte der stellvertretende Innenminister des Regimes, Javier Issa, dass Generalstaatsanwalt Juan Lanchipa 33 Strafverfahren gegen Oppositionelle eingeleitet habe. ...