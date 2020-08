Geplanter Raubzug

Vor 90 Jahren wurde Dietrich Eichholtz geboren. Der marxistische Historiker und regelmäßige jW-Autor arbeitete unter anderem an der Akademie der Wissenschaften der DDR, an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und der Technischen Universität Berlin. Sein dreibändiges Werk »Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945« (1969 bis 1996) gilt als Standardwerk der Kriegs- und Faschismusforschung. Er verstarb am 21. Juni 2016.

In diesen Tagen erscheint im Verlag am Park, einer Verlagskooperation der Eulenspiegel-Verlagsgruppe, der von Roswitha Schlesinger herausgegebene Sammelband »Texte 1992–2016« mit ausgewählten Beiträgen von Eichholtz. Wir veröffentlichen daraus den Aufsatz »Der Krieg gegen die UdSSR als Wirtschaftsexpansion und Raubkrieg« in einer redaktionell gekürzten Fassung (zuerst erschienen im Sammelband »Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte«, hrsg. von Christian Hartmann u. a., München 2005). Wir danken dem Verlag für die Ge...