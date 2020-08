Das Gespenst des Postkolonialismus

Die Debatten gleichen sich: Seit ihrer Etablierung an den Universitäten vor ungefähr dreißig Jahren wird die »postkoloniale Theorie« mit viel Kritik konfrontiert. Dabei dreht sich die Diskussion im Kreis und scheint sich alle paar Jahre zu wiederholen, im akademischen Betrieb wie in der Öffentlichkeit. Der Vorwurf: Die postkoloniale Theorie sei eine akademische Mode, nützlich vor allem, um Unikarrieren ausgerechnet in den von den »Postkolonialen« so verpönten westlichen Institutionen zu lancieren; sie arbeite an der Dekonstruktion (vulgo: Zersetzung) des rationalen Individuums und damit am Rollback der Errungenschaften der Aufklärung; sie kenne nur die obsessive Suche nach Rassismus und, in ihrer Übernahme durch weiße, europäische Intellektuelle, sei sie im wesentlichen ein Diskurs des Selbsthasses. Interessanterweise, das hat sich gerade in der Diskussion um den kamerunischen Historiker und Philosophen Achille Mbembe wieder gezeigt, kommen diese Debatten...