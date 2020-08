Maskenball. Drehbuch

Montag abend gegen 21 Uhr. Tim klingelt an der Wohnungstür. Ein 30jähriger in Pyjamahose und Lederjacke und mit Coronamaske im Gesicht öffnet, in der Hand ein Tütchen.

Tim: Wie siehst du denn aus?

Heino: Äh –

(Rückblende)

Am Nachmittag hatte sich Heino beim Telefon-Inder fünf Päckchen Räucherstäbchen gekauft und sie in die linke Jackentasche gesteckt, in der er auch seine schon nicht mehr blaue Einweggesichtsmaske aufbewahrte. Als er später in der Straßenbahn zum Plärrer die Maske aufsetzen musste, stellte er fest, dass sie nicht mehr urgl roch, sondern wunderbar nach Nag Champa. Er hat die Maske seitdem nicht mehr abgesetzt.

(Schnitt)

Tim: Wie siehst du denn aus?

Heino: Äh –

Tim: Lass mal ziehen.

Heino: Und sonst? Was willst du?

Tim: Mhm.

Gibt die Tüte zurück.

Tim: Ich sollte deinen Rechner machen.

Heino: Stimmt. Komm rein.

Tim: Warum trägst du eine Maske in der Wohnung?

Der Nachbar von oben kommt die Treppe hoch gelaufen.

Heino: Guten Tag.

Nachbar: Grüß...