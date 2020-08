Linke Partei im Visier

Großbritannien erhöht in Nordirland und der Republik Irland den Druck auf linke Republikaner. Am Dienstag sind nach grenzüberschreitenden Hausdurchsuchungen neun Mitglieder der linksrepublikanischen Partei Saoradh (Befreiung) verhaftet worden. Die sieben Männer und zwei Frauen sind führende Mitglieder der Partei und zum Großteil ehemalige politische Gefangene. Den Verhaftungen waren Hausdurchsuchungen durch bewaffnete Spezialeinheiten in mehreren Landesteilen vorausgegangen.

Wie die BBC berichtete, war die »Operation Arbacia« vom britischen Geheimdienst MI5 geleitet und von der nordirischen Polizei PSNI und der irischen Polizei Garda Síochána durchgeführt worden. Häuser wurden in der Stadt Derry und den Grafschaften Tyrone und Armagh in Nordirland sowie in Dublin, Cork und den Grafschaften Kerry und Laois in Irland durchsucht. Am Donnerstag wurden auch die vier Parteibüros in Derry, Newry, Belfast und Dungannon durchsucht. Die Razzien waren bei jW-Redakti...