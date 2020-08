Für die Verkehrswende am Rhein

Fünf Tage nachdem »Fridays for Future« (FFF) in Bonn mit einer größeren Aktion auf dem zentralen Münsterplatz den sichtbaren Protest gegen den Klimawandel wieder hochgefahren hatte, präsentierte der Bonner Ableger der Protestbewegung am Mittwoch gemeinsam mit den Bonner »Parents for Future« (P4F) einen 80seitigen Maßnahmenkatalog »für eine klimagerechte Verkehrswende«. Wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in NRW waren auf der online geführten Pressekonferenz neben Medienvertretern auch die meisten Oberbürgermeisterkandidaten zugeschaltet, um sich zu dem Katalog zu äußern.

Der amtierende OB Ashok Sridharan (CDU) versprach sinngemäß, die gestellten Forderungen von der Verwaltung »prüfen« zu lassen. Angesichts der tatsächlichen Verkehrspolitik klang das nach einem jener »Lippenbekenntnisse«, die die Umweltschützer der Stadt vorhalten. Denn obwohl die Stadt im Juli 2019 den Klimanotstand ausgerufen habe, sei »seither wenig Konkretes passiert«. Auch wenn der e...