Die Galaxie als Lavalampe

»Ich habe die Zukunft gesehen. Sie ist erbärmlich gekleidet und sehnt sich verzweifelt nach einer Wäsche«: Imogen Smith-Morley, eine ebenso stilvolle wie wortgewandte Auftragsmörderin aus der »Gilde der Rechtschaffenen«, sieht schwarz für die Galaxie. Doch bereits die Gegenwart des Sci-Fi-Comics »Decorum«, die weit in unserer Zukunft liegt, trägt Ungemach in sich. Tausende Jahre Krieg haben unzählige Menschen hinterlassen, die ihre mit Krankheitswaffen infizierten Liebsten in Gefriersärgen liegen sehen. Um sie im Kryptoschlaf zu halten und ihnen später zur Wiedergeburt zu verhelfen, muss viel Geld gezahlt werden. Es scheint so, als hätten sich die Kriegsherren mit der von ihnen entwickelten heilbaren Pest zugleich eine gigantische Einnahmequelle erschlossen. Auch die junge Paketbotin Neha Nori Sood muss sich abrackern, um »Siebte-Welle-Regenerationen« zu finanzieren. Nach einer außergewöhnlichen Lieferung, bestimmt für die höfliche Killerin Smith-Morley, ...