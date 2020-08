Bildung wird immer mehr Privatsache

Alarm! »Privatschulen fürchten um ihre Existenz«, titelte am Montag das Handelsblatt. Die Coronakrise lässt aber auch nichts aus. Weil das Auswärtige Amt seine diplomatischen Vertretungen in fast allen Staaten außerhalb der EU angewiesen hat, wegen des Infektionsrisikos keine Einreisevisa mehr für Schüler auszustellen, plagen deutsche Internate und Sprachschulen Nachschubengpässe. Vor allem solche, die sich auf Vorbereitungskurse für junge Chinesen spezialisiert haben, gerieten unter »massiven wirtschaftlichen Druck«, schrieb die Zeitung. In einem offenen Beschwerdebrief haben sich Schulleiter und die Vermittlungsagentur German Education Partners an die Regierung gewandt – ohne Erfolg. Das Innenministerium verlautete, dass man die Bestimmungen weiterhin restriktiv auslege.

Bei den allgemeinbildenden Schulen in privater Trägerschaft sieht die Welt ganz anders aus. Hier rückt der Nachwuchs ohne Ende nach, und mit der Pandemie könnte es noch besser kommen. N...