Kontrolleure entmachten

Seit der Privatisierung der Deutschen Post vor 25 Jahren dürfen sich deren Aktionäre regelmäßig über satte Dividenden freuen. Neben Lohndumping und Filialschließungen gehören auch permanente Preiserhöhungen zur Gewinnmaximierungsstrategie der Aktiengesellschaft. Anfang des Jahres hatte die zuständige Bundesnetzagentur dem Treiben im Paketgeschäft Einhalt geboten und eine Anhebung des Portos gestoppt. Nun will das Bundeswirtschaftsministerium die Behörde entmachten. Das geht aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion vom 5. August hervor, die jW vorliegt.

Gefragt nach der bisherigen Praxis, nach der sich die Post jede Portoerhöhung von der Bundesnetzagentur vorab genehmigen lassen muss, schrieb Staatssekretär Ulrich Nußbaum, in den letzten Jahren habe sich gezeigt, dass sich »die digitalisierungsbedingten Sendungsmengenrückgänge inzwischen auch in Deutschland in immer stärkerem Maße auswirken«. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklu...