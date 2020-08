Isoliert und »in Obhut genommen«

Um in Quarantäne zu landen, ist nicht unbedingt ein positiver Test auf das Coronavirus notwendig. Es genügt ein Coronafall in der Schule des Kindes. Nach dem Infektionsschutzgesetz gilt der Nachwuchs dann als »Kontaktperson«. Doch statt auf elterliche Einsicht, Beruhigung, Hilfsangebote und sachliche Aufklärung setzen die Behörden oft auf Repression. In mehreren nun bekanntgewordenen Fällen drohten sie damit, die Kinder bei geringsten Verstößen in Isolationseinrichtungen zu bringen. Die Diakonie suchte bereits Personal dafür.

So berichtete die Schweriner Volkszeitung kürzlich über einen Fall in Ludwigslust. Dort waren wegen positiver Tests bei drei Lehrern in der vorvergangenen Woche über 200 Schüler als Kontaktpersonen behördlich »abgesondert« worden. Ihre Tests sind inzwischen negativ ausgefallen. Der Landkreis forderte demnach die Eltern auf, ihr Kind in einem eigenen Zimmer in der Wohnung zu isolieren und den Kon...