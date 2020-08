»Wir müssen dafür sorgen, dass Böden grün bleiben«

Angesichts der Wasserknappheit will Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, eine nationale Wasserstrategie vorlegen. Ist das nicht etwas spät nach mehreren Hitzesommern?

Klar könnte man sagen, das Umweltministerium hätte bereits in den Hitzesommern 2003 und 2010 reagieren müssen. In unserer globalisierten und kapitalistisch durchorganisierten Welt wird so etwas gern in die Zukunft verschoben. Das ist auch daran zu sehen, wie mit den Demonstrationen der jungen Menschen von »Fridays for Future« umgegangen wird, die den Klimawandel endlich zum Thema machen.

Schulze denkt darüber nach, ob man Schwimmbäder schließen muss oder ob Stadtbewohner ihre Gärten nicht mehr wässern dürfen. Halten Sie das für die Lösung, die einem als erstes dazu einfallen müsste?

Nein, das ist tatsächlich Ultima ratio. Gibt es im Sommer Schwierigkeiten wie schon vor Jahren im Großraum Frankfurt am Main, ruft man die Bevölkerung zum Wassersparen auf. Was übrigens der falsche Begriff...