Würgegriff wird fester

Weil dem einzigen Kraftwerk im Gazastreifen der Brennstoff ausgeht, werden die fast zwei Millionen Einwohner voraussichtlich ab dem heutigen Dienstag ohne Strom sein. Das Kraftwerk werde komplett geschlossen, meldete der Betreiber laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP am Sonntag.

Schuld an der Energiekrise ist das Exportverbot für Brennstoff, das Israel vergangene Woche verhängt hat. Damit reagierte Tel Aviv offiziell auf die wachsende Zahl an Brandballons, die in den vergangenen Tagen aus dem Gazastreifen nach Israel gestartet wurden und dort für zahlreiche kleinere Brände sorgen. Aus diesem Grund sperrte die israelische Regierung am Sonntag morgen auch die gesamte Küste des Gazastreifens für palästinensische Fischer bis auf weiteres komplett, nachdem es die Fischereizone am vergangenen Mittwoch zunächst von 24 auf 13 Kilometer verkleinert hatte. Wie die britische sozialistische Tageszeitung Morning Star berichtete, schoss die israelische Mari...