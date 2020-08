Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nichts mehr zu holen AfD-Jugendverband in der Krise. Vorstandsmitglied der Partei hält Trennung für möglich Kristian Stemmler Die Junge Alternative (JA), die Nachwuchsorganisation der AfD, hat rund 1.600 Mitglieder und wird seit einiger Zeit vom Bundesamt für Verfassungsschutz als »rechtsextremistischer Verdachtsfall« geführt. Der Machtkampf zwischen Unterstützern und Gegnern des früheren Vorsitzenden der AfD in Brandenburg, Andreas Kalbitz, wird auch vom Parteinachwuchs ausgetragen. Kalbitz war bis zu seinem Rauswurf aus der Partei im Mai jahrelang für die Betreuung der Parteijugend zuständig und hat dort viele Freunde. Der rechte Verband, der mit dem Wachstum der Mutterpartei ohnehin nie richtig Schritt halten konnte, steckt offensichtlich in einer Krise. Im Juli trat der Vorsitzende, der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Damian Lohr, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit von seinem Amt zurück – als »Brückenbauer« zwischen den verschiedenen Lagern sei er gescheitert, ließ er Parteifreunde wissen. In einer Mail schrieb er: »Für die einen war ich die Marionette des ...

