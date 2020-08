Im Westen nichts Neues: Champions League in Lisboa

In den Viertelfinals der Champions League, ausgetragen in Lissabon, anno dazumal letzte Chance auf der Flucht vor den Nazis, setzten sich bis zum Freitag die Favoriten durch. Atalanta Bergamo geschah, was auch Bayern (gegen ManU) und River Plate Buenos Aires (gegen den Regattaverein Flamengo) schon passiert ist: Ein Spiel, das absolut in trockenen Tüchern war, wurde noch verloren. Aber auch wenn die Fans zuhauf lamentieren mögen, so etwas ist nie Pech, es ist auch nicht dem mentalen Zustand oder einer Überheblichkeit geschuldet. Es ist immer nur der Lorbeer des Teams, das es schafft, so eine Chose noch umzudrehen. So etwas geschieht in der Regel auf magischen Kanälen und heißt Sport. Das Match entschied nicht, wer besser am Ball war, sondern wer das bessere Händchen hatte: Bei den Alpenkickern war kein Wechsel nachvollziehbar, bei Paris Saint-Germain, trainiert von Thomas Tuchel, waren alle effizient.

