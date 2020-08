Zum Inhalt dieser Ausgabe | Clinch mit dem Kranich Gewerkschaften ringen mit Lufthansa um »Krisen-Tarifverträge« und Jobsicherung Oliver Rast Nun ist es fix, erledigt ist vieles trotzdem nicht. Die erste Gewerkschaft hat mit der größten deutschen Fluggesellschaft Lufthansa den ersten »Krisentarifvertrag« (K-TV) unter Dach und Fach gebracht. Die Flugbegleiter der Kabinengewerkschaft UFO haben in einer Urabstimmung mit einer Mehrheit von knapp 88 Prozent dem zäh ausgehandelten Vertragswerk zugestimmt, teilte UFO-Geschäftsführer Nicoley Baublies am Sonnabend mit. Zahlreiche Punkte indes bleiben im K-TV offen, wurden seitens der Lufthansa und des Arbeitgeberverbands Luftverkehr (AGVL) bislang nicht nachverhandelt. UFO spricht von wichtigen »Rahmenbedingungen«, meint damit die prozentuale Höhe eines aufgestockten Kurzarbeitergeldes oder die Summe von Abfindungen für Beschäftigte, die »freiwillig« aus dem Unternehmen ausscheiden. Keine Nebensächlichkeiten. Dennoch: Der UFO-Vorstand rechtfertigte den K-TV-Abschluss – und erhielt Rückendeckung aus der Mitgliedschaft. Für die rund 22.000 Flugbegleiter h...

