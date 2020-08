»Basisaufstand hätte viele Karrieren gekostet«

Anfang 2018 sagten Sie im Gespräch mit junge Welt, »man kann alles umkrempeln – sogar die SPD«. Sind Sie von Ihrer Naivität geheilt, jetzt, da Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde?

Wie bitte? Ich bin Sozialist, kein Theologe. Da glaubt man natürlich, dass alle menschlichen Institutionen von Menschen geändert werden können! Soviel Naivität wünsche ich jedem.

Brauchte es erst einen Kanzlerkandidaten Scholz, um Ihnen in die Augen öffnen?

Nach der Vorlage von Jeremy Corbyn in Großbritannien und Bernie Sanders in den USA ergab es strategisch Sinn, in die SPD einzusteigen, um ähnliches dort zu entfachen – besonders bei den Mitgliedervoten zur Groko und zum Parteivorsitz. Gegen alle Prognosen haben wir das zweite sogar gewonnen. Dass Scholz dann trotz Niederlage als Kanzlerkandidat nominiert wird, ist natürlich demokratisch ein Hohn. Ich sehe nicht, wie Menschen sich da noch einmal ähnlich mobilisieren lassen. Die Chance, die SPD von unten demokratisch...