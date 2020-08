Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. August 2020, Nr. 190

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fetisch des Tages: Air Jordans Thomas Salter Ein paar vollgeschwitze Herrenlatschen zum ersten, zum zweiten, zum dritten … Verkauft für 520.000 Euro an den anonymen Großverdiener in der dritten Reihe! Moment, bevor Sie hier gleich Wucher schreien: Klar sind das keine normalen Treter, die das Auktionshaus Christies für einen solchen Betrag versteigert hat, es sind Air Jordan 1 Highs von Nike! Ja, ja, das sind die Rot-Schwarz-Weißen, erste Generation 1985 … Ok, Sie gehören nicht zu den Air-Jordan-Afficionados, die gerne über ihre Lieblinge unter den 35 Modellen dieser Reihe philosophieren. Aber es steckt eine Scherbe in d...

Artikel-Länge: 1838 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen