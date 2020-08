Ruhrbaron war einmal

Was bliebe vom größten deutschen Stahlproduzenten, wenn die Stahlsparte des diversifizierten Industriekonzerns Thyssen-Krupp abgestoßen würde? Nicht viel, eigentlich so gut wie gar nichts. Die Konzernspitze um Vorstandschefin Martina Merz ist seit Monaten auf Partnersuche – übt sich in krisenbedingten Planspielen. »Der Optionsraum ist relativ weit aufgespannt«, wird ihr Finanzchef Klaus Keysberg im Handelsblatt (Freitag) zitiert.

Konkreter als Keysbergs Aussage sind die Zahlen. Der Konzern fährt vor allem eines ein: Verluste, und zwar nicht zu knapp. Allein in den vergangenen drei Quartalen waren es etwa zwei Milliarden Euro, teilte Thyssen-Krupp am Donnerstag mit. Erst kürzlich verkaufte der Konzern sein Aufzugsgeschäft an ein Konsortium, sein profitabelstes Segment. Der Erlös von rund 17 Milliarden Euro ist indes großteils verplant. Merz und Co. wollen die Nettofinanzsch...