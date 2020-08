Hamburger »Taskforce« vor Gericht

Das Verwaltungsgericht (VG) Hamburg verhandelt seit Mittwoch über Einsätze der »Taskforce Drogen« der Hamburger Polizei, die seit 2015 in St. Pauli aktiv ist. Der Kläger, Barakat H., ein junger Erwachsener mit togoischen Wurzeln, wirft Polizeibeamten vor, sie hätten ihn zwischen 2016 und 2018 vielfach rechtswidrig, weil offenbar aufgrund seiner Hautfarbe, kontrolliert. Vier exemplarische Fälle werden insgesamt am VG verhandelt. Am Ende des ersten Verhandlungstages wurden zwei weitere Termine für den 20. und 27. Oktober angesetzt.

Gegen die Kontrollen der Polizei auf St. Pauli organisieren Anwohner immer wieder Proteste und Solidaritätsveranstaltungen. »Seit Jahren machen Menschen, die von rassistischen Kontrollen betroffen sind und ihre Unterstützer auf ein massives Polizeiproblem seit dem Einsatz der sogenannten Taskforce Drogen aufmerksam«, hieß es in einem Aufruf zur Prozessbeobachtung. Vor dem Verwaltungsgericht versammelten sich zum Prozessauftakt 20...