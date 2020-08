»Die betroffenen Zonen sind nun Sperrgebiete«

Mauritius ist derzeit wegen eines havarierten Frachtschiffes, das Öl verliert, an der Küste in den internationalen Schlagzeilen. Sind die Folgen für die Umwelt bereits absehbar?

Bis heute ist nur die Südostküste der Insel betroffen. Wenn keine schnellen und wirksamen Maßnahmen ergriffen werden, werden auch die anderen Teile der Insel höchstwahrscheinlich einen Alptraum erleben. Der Unglücksort ist reich an ökologisch sensiblen Gebieten mit Sanddünensystemen, Wattflächen und Korallenriffen. Es war wie in einem Horrorfilm. Das Meer war dick von Schweröl, es gab keine Spur von klarem Wasser. 300 Meter vom Ufer entfernt war die Luft noch kontaminiert. So mussten Schulen schließen, weil der Wind den üblen Geruch verbreitet hat.

Was wurde unmittelbar gegen die Katastrophe unternommen?

Als sich dieser Schiffbruch ereignete, sagte die Regierung, die Situation sei unter Kontrolle. Sie hat uns versichert, dass 400 Ölsperren um das Schiff herum ausgebracht wurden. E...