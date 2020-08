Immer mittendrin

Pierre-Auguste Renoir und Oskar Kokoschka haben sie gemalt; Alfred Kerr hat sie nach einer Aufführung von Friedrich Hebbels »Judith« als »Hirschkuh, die Paprika gegessen« hat, bezeichnet. Ihr Leben glich einem unentwegten Szenenwechsel, reich an Höhen und Tiefen. Und ihren Lebenserinnerungen vertraute sie an, ihr Talent und ihr Gesicht seien nicht das gewesen, was man »gefällig« zu nennen pflegte. Nein, gefällig war sie nicht. Bereits früh lernte Tilla Durieux, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Wo immer sie auf der Bühne stand, lebte die Schauspielerin ihre Rollen, sei es als Maxim Gorkis Wassilissa, als Frank Wedekinds Lulu oder als Bernard Shaws Eliza Doolittle. Auf Arbeiterversammlungen im Wedding deklamierte sie die Klassiker – aus der Überzeugung heraus, dass Kunst für alle da sei. Und sie finanzierte nicht nur Erwin Piscators Politisches Theater, sondern wirkte auch auf der Piscator-Bühne mit. Die Arbeit dort brachte sie mit Bertolt Brecht, Leo ...