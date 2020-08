Nicht skippen

»Applaus ändert nichts.« Diese Durchsage ließ Rudolf Rolfs, seliger Begründer und langjähriger Leiter des Kabaretts »Die Schmiere« in Frankfurt (Selbstanzeige: »das schlechteste Theater der Welt«), immer vom Band abspielen und den in der Regel frenetischen Schlussapplaus abwürgen. Ich musste im April wieder daran denken, als eine Zeitlang täglich um 18 Uhr der Balkonapplaus für die »systemrelevanten« prekär Beschäftigten natürlich: nichts an ihrer Ausbeutung änderte.

