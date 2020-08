Jenseits einfacher Wahrheiten

ich Wolfram von Eschenbach, / swaz ich von Parzivâl gesprach / des sîn âventiure mich wîste, / etslîch man daz prîste. / ir was ouch vil, diez smæhten Die Selbstnennung des Autors steht im Prolog seines Romans »Willehalm« (4)¹, in der er davon spricht, dass es manche gab, die das, was er in seinem ersten Roman »Parzival« erzählt habe, lobenswert fanden, dass es aber auch viele gab, die diesen Roman tadelten.

Den berühmtesten Verriss des »Parzival« schrieb Wolframs Zeitgenosse Gottfried von Straßburg. Er behauptete, es mache keinen Spaß (dan gat niht guotes muotes van / dan lit niht herzelustes an), den »Parzival« zu lesen, weil er zu verwirrend erzählt sei, sprachlich zu manieriert und inhaltlich bedenklich. Dagegen lobte er die Quellentreue, den klaren Stil und die eindeutige Botschaft eines Hartmann von Aue.

Vorläufer und Nachwirkungen

Anfang des 13. Jahrhunderts gab es fast so etwas wie einen publizistischen Streit um die Krone des Epikers. Heinrich vo...