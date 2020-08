Kapital gegen Standards

In den vergangenen Monaten hat sich die Bundesregierung eher zurückgehalten beim Voranbringen des sogenannte Lieferkettengesetzes. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wollten schon im März Eckpunkte des Gesetzes vorstellen; auf Druck des Bundeskanzleramtes wurde das allerdings verschoben. Nun macht ein breites Bündnis von kirchlichen, politischen und gewerkschaftlichen Jugendorganisationen Druck. Am Mittwoch, dem internationalen Tag der Jugend, appellierten sie mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), aktiv zu werden.

Seit Jahren werfen verschiedene Organisationen deutschen Unternehmen vor, entlang ihrer Wertschöpfungs- und Lieferketten immer wieder Menschenrechte zu missachten und auch den Umweltschutz zu vernachlässigen. Kinderarbeit und fehlende Arbeitsrechte würden billigend in Kauf genommen, so ein Vorwurf.

Die Bundesregierung aus Union und SPD hatte in ihrem Koalitionsvertrag fo...