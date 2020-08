Unerwünschter Besuch

Alles begann mit einem Flyer: »Keine rechte Hetze in Moabit! Kein AfD-Sommerfest am 30.7. in der Perleberger Straße!« So schließlich wurde die Hausgemeinschaft in der Berliner Perleberger Straße 62a klar, was mindestens eine Woche lang im Innenhof des von ihnen bewohnten Hauses vorbereitet worden war. Die Mieterinnen und Mieter erfuhren erst einen Tag vor der Veranstaltung, dass ihre Vermieter die Gastgeber des offiziellen Sommerfestes der Berliner AfD waren. »Mir persönlich fehlten die Worte«, sagte ein Mitglied der Hausgemeinschaft, welches anonym bleiben möchte, am vergangenen Sonnabend im Gespräch mit junge Welt. »Ich halte die AfD für eine Partei mit stark faschistischen Tendenzen, der kein Platz in Deutschland geboten werden sollte und erst recht nicht in einem Garten, für den ich Miete bezahle.«

Am Abend des 29. Juli hatte sich die Hausgemeinschaft getroffen, um die Vorgehensweise zu besprechen und Protestplakate vorzubereiten. Am darauffolgenden T...