Das Jahr der Knöpfe

Wieso kam bei Arte eigentlich niemand auf die Idee, im Sommer 2020 das vierzigste Wiegenfest des Elektropop zu zelebrieren? Die gerade bei Cherry Red erschienene Compilation »Musik Music Musique« belegt mit 58 Tracks, dass 1980 als Geburtsjahr eines Sounds gelten kann, dessen Spuren noch im aktuellsten Chartpop nachzuweisen sind, von den unzähligen Revivals mal ganz abgesehen. Interessanterweise waren es häufig frühere Punks, die den erschwinglich gewordenen Synthesizer als Hauptinstrument einsetzten und damit vom Nimbus des Assistenz­geräts befreiten – oder kredible Rocker wie Thin-Lizzy-Frontmann Phil Lynott, der mit dem Elektro-Discosong »Yellow Pearl« zeigte, dass er die Zeichen der Zeit sehr wohl erkannt hatte. Leider kam seine Synthiepopkarriere nicht wirklich in Gang, aber immerhin wurde sein Track zur Erkennungsmelodie der britischen TV-Sendung »Top of the Pops« auserkoren.

Natürlich hatte man schon in den 70ern und davor heftig elektronifiziert, ...