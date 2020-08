Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lohnschwund verschärft Notlagen Die Coronakrise führt zu Einkommensverlusten – Osten und Kleinverdiener besonders betroffen Bernd Müller Lohnabhängig Beschäftigte hatten während der zurückliegenden Monate deutlich weniger im Portemonnaie als zuvor. Die gezahlten Monatslöhne sind um mehr als zwei Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Das habe vor allem an den geringeren Arbeitszeiten während der Coronakrise gelegen. Die bezahlte Wochenarbeitszeit sei demnach für Voll- und Teilzeitbeschäftigte im Schnitt um 4,7 Prozent zurückgegangen. Die Bruttomonatsverdienste fielen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 2,2 Prozent. Wenngleich »das Kurzarbeitergeld die Einkommensverluste für die Beschäftigten zum Großteil abfederte«, habe der Einsatz von Kurzarbeit negative Effekte auf Höhe und Entwicklung der Monatslöhne sowie auf die Arbeitszeit gehabt, schreiben die Statistiker. Die Coronapandemie traf im zweiten Quartal die Branchen unterschiedlich schwer. Die größten Rückgänge der Bruttomonatsverdienste hatte es im Vergleich zum Vorjahresquartal im Berei...

Artikel-Länge: 3507 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen