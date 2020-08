Das Mädchen Rosemarie

Schnell ging es ihnen wieder wunderbar, Befreiung galt nur für die Opfer und betraf die sogenannte Wiedergutmachung. Und dann wurden die alten und neuen Herren schon wieder übermütig: Die junge und attraktive Rosemarie, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, lernt in Frankfurt eine Gruppe Industrieller kennen und beginnt ein Verhältnis mit Konrad Hartog. Bei einer Feier des Industriellenklubs wird Rosemarie von den Mächtigen umschwärmt. Aber dann bringt man sie, nachdem jeder mal dran durfte, doch lieber um, so hatten es die deutschen Eliten schließlich gelernt. Drehbuch Erich Kuby, mit der phantastischen Karin Baal in einer Nebenrolle. D 1958.

Arte, 20.15

