Amthors Ersatzmann gewählt

Auf der Bühne der Landespolitik ist er bisher nicht weiter aufgefallen, doch jetzt steht der Greifswalder Landrat Michael Sack an der Spitze seines Landesverbandes. Die CDU Mecklenburg-Vorpommern hat den gelernten Bauingenieur am Freitag abend auf einem Sonderparteitag in der Sport- und Kongresshalle in Güstrow mit großer Mehrheit zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Sack, der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt 94,8 Prozent der Stimmen, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am späten Freitag abend berichtete. Von den rund 150 Delegierten stimmten nur acht gegen ihn.

Der frisch gewählte Landesvorsitzende übte sich in bekannten Ritualen und sorgte mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, die für den Herbst 2021 angesetzt ist, schon mal für ein wenig Wahlkampfatmosphäre. »Wir wollen zurück in die Staatskanzlei«, rief er unter dem Beifall der Delegierten aus. Als Juniorpartner der SPD bestimmt die Union seit 2006 die Geschicke des B...