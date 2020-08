Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. August 2020, Nr. 184

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verrückt. Oder einfach nur literarisch Wie J. D. Salinger zunehmend daran scheiterte, Poesie und das Leben zu vereinen. Ausrufezeichen und Randbemerkungen zu »Der Fänger im Roggen« Frank Schäfer Das erste Buch, das ich von Salinger in den Händen hielt, war natürlich »Der Fänger im Roggen«. Der alte Nolte, Chef der gleichnamigen Buchhandlung in der nahen Kreisstadt, wo ich zur Schule ging, ein großer, düster dreinblickender Mann ohne Haare, verkaufte es mir. Und balbierte mich über den Löffel. Mein Freund Jo hatte mir den Roman empfohlen und die Rowohlt-Ausgabe gezeigt. 5,80 DM immerhin, mehr als eine Woche Taschengeld. Als ich die alte Grimmglatze nach dem Buch fragte, führte er mich zum Kiwi-Paperback für 9,80 DM. Zwei Wochen Taschengeld! Ich wollte ein Buch lesen und nicht Herrn Nolte die Platte vergolden, fragte also nach der Rororo-Volksausgabe. Er schüttelte stur den Kopf. »Ham wa nich, kriegen wir auch nicht rein.« Nun sollte ich vielleicht erwähnen, dass er tatsächlich noch eine Rechnung mit mir offen hatte. In den Freistunden besuchten wir oft seinen Laden und blätterten in der Presseabteilung die einschlägigen Schülerzeitschriften Pentho...

Artikel-Länge: 19881 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen