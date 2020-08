Sechste Amtszeit anvisiert

In Belarus wird an diesem Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Der seit 1994 regierende Staatschef Alexander Lukaschenko strebt seine sechste Amtszeit an, die aussichtsreichste Gegenkandidatin ist Swetlana Tichanowskaja. Zwei weitere Kandidaten, denen Erfolgschancen zugeschrieben wurden, durften nicht antreten und unterstützen jetzt Tichanowskaja.

Seit Dienstag können die Bürger in Belarus vorzeitig abstimmen. Tichanowskaja rief ihre Anhänger auf, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen, sondern einzig am Sonntag zur Wahl zu gehen. Die Option zur vorzeitigen Abstimmung gilt als zweifelhaft, weil sie es nach Ansicht von Kritikern der Staatsmacht erleichtert, Trends abzusehen und die Ergebnisse gegebenenfalls zu manipulieren.

Angeblich wegen der Pandemie hat die belarussische Wahlbehörde die Zahl der zugelassenen Beobachter pro Wahllokal auf drei beschränkt. Internationale Organisationen wie EU und OSZE werden keine Beobachter entsenden, auch Russl...