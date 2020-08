Alles ausreizen, nur nicht das Regelwerk

Bora-Hansgrohe als inoffizielles Nationalteam in Schwarz-Mint? Davon will Ralph Denk auch nach der Verpflichtung von Nils Politt nichts wissen, dem nächsten deutschen Topfahrer. »Unser Ziel ist nicht, eine deutsche Nationalmannschaft zu werden, sondern wir möchten die Worldtour gewinnen«, so der umtriebige Teamchef. Doch die ehemals beschauliche Equipe aus dem bayrischen Raubling ist längst unumstritten Deutschlands stärkstes Radsportteam.

Ob Rundfahrstar Emanuel Buchmann, mit dem sich Denk ab Ende August den Traum vom Podium bei der Tour de France erfüllen will, oder Maximilian Schachmann, Sieger des diesjährigen Straßenrennens Paris–Nizza, den Bora vergangene Woche bis 2024 an sich band. Ob Topsprinter Pascal Ackermann oder Großtalent Lennard Kämna und nun eben Politt: Nahezu alles, was im deutschen Radsport die Prädikate jung und Weltklasse vereint, ist unter dem Bora-Dach vereint.

Das hat Gründe, die Fahrer fühlen sich wohl. »Es ist ein bisschen wie d...