Die Revolution beschleunigen

Wenn sich von ein oder zwei der sieben Weltkongresse der 1919 gegründeten Kommunistischen Internationale (KI) immerhin sagen lässt, über sie werde auch heute noch hin und wieder debattiert – über den sechsten (1928) und vor allem den siebten (1935) –, so ist doch für die Mehrzahl dieser Gipfeltreffen der kommunistischen Weltbewegung zu konstatieren, dass sie vergessen sind. Für den II. Weltkongress, der heute vor 100 Jahren in Moskau zu Ende ging, gilt das in besonderem Maße. Bedauerlich ist das, weil dieser Kongress der eigentliche Gründungsakt der KI war, bei dem grundsätzlich geklärt wurde, »was wir als Kommunistische Internationale eigentlich sind, und was wir sein wollen« (Grigori Sinowjew). Im Juli/August 1920 wurden die Weichenstellungen vorgenommen, durch die aus der »Propagandagesellschaft« eine wirksame »Kampforganisation des internationalen Proletariats« (ebenfalls Sinowjew) wurde. Eine für die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung wesentli...