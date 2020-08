Streit um Ressourcen

In Syrien ist Erntezeit, auch in diesem Jahr. Allerdings liegen weite Flächen des Landes brach, sind durch den Krieg verwüstet oder – wie in Teilen von Idlib, Aleppo und dem Nordosten – von der Türkei und den US-Truppen besetzt. Beide Staaten unterstützen mit ihren Armeen Kräfte, die in den vergangenen Kriegsjahren dank der ausländischen Unterstützung zu Macht, Geld und Einfluss gekommen sind. Um ihre Macht zu festigen, beharren sie auf den Ressourcen, die einst alle in Syrien lebenden Menschen ernährten.

Wichtige Abnehmer der Nahrungsmittel waren der Irak, Jordanien und der Libanon. Über den Hafen von Beirut wurden Schafe für das Opferfest bis an den Golf verschifft. Syrien hat immer gegeben, heißt es in der Region. Jordanien und der Libanon – die selber nicht über genügend landwirtschaftliche Fläche und Wasserressourcen verfügen – wurden mit Wasser und Strom, mit Obst und Gemüse versorgt.

Der Krieg um Syrien und die von den USA und der EU einseitig und ...