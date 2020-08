Zum Inhalt dieser Ausgabe | Humanismus der Praxis Vorabdruck. Die Marx-Rezeption von Louis Althusser verdeckt, dass bereits Marx' frühe Ansätze den Weg zum richtigen gesellschaftlichen Handeln weisen Franz J. Hinkelammert In diesen Tagen erscheint im Hamburger VSA-Verlag das Buch »Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord« von Franz J. Hinkelammert. Wir veröffentlichen daraus einen redaktionell gekürzten Abschnitt des Kapitels zur Marxschen Dialektik, in dem sich der Autor kritisch mit der Marx-Rezeption bei Althusser auseinandersetzt. Wir danken Verlag und Autor für die Genehmigung zum Abdruck.(jW) Wir müssen uns wieder die Frage stellen, was innerhalb des marxschen Denkens der Ausgangspunkt ist. Dafür ist es sinnvoll, zu klären, wie Marx selbst zu seiner Zeit diese Frage beantwortet hat. Und zwar so, wie Marx sich selbst ausdrückte, und nicht aus der Perspektive eines irgendwie »vormarxschen« Marx oder eines angeblich noch nicht »reifen Marx«, wie Louis Althusser (französischer Philosoph, 1918–1990; jW) häufig argumentiert hat. Wie Marx sich selbst sah Marx spricht im Vorwort zu seinem Buch »Zur Kritik der Politis...

