Zum Inhalt dieser Ausgabe | Expräsident unter Hausarrest Kolumbiens oberstes Gericht erlässt Haftbefehl gegen Senator Uribe wegen Zeugenmanipulation Julieta Daza, Caracas Am Dienstag nachmittag (Ortszeit) hat Kolumbiens oberstes Gericht Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten (2002–2010) und aktuellen Senator Álvaro Uribe Vélez erlassen. Die fünf Richter, die im Tribunal für den Prozess gegen den ultrarechten Politiker verantwortlich sind, entschieden einstimmig, ihn für den weiteren Verlauf der Untersuchung unter Hausarrest zu stellen. Dem Abgeordneten der rechten Partei »Centro Democrático« (Demokratisches Zentrum) werden Anstiftung zur Falschaussage und Prozessbetrug vorgeworfen. Diese Straftaten soll er zwischen 2018 und 2019 mit Hilfe eines weiteren Abgeordneten seiner Partei, Álvaro Hernán Prada, begangen haben. Erst letzte Woche hatte die kolumbianische Generalstaatsanwaltschaft den damaligen Anwalt Uribes, Diego Cadena, ebenfalls wegen Zeugenmanipulation sowie Bestechung angeklagt. Sowohl der Abgeordnete Hernán Prada als auch der Anwalt Cadena sollen versucht haben, den zu einer 40jährigen Haftstrafe verurteilt...

