Spannungen in Ostsyrien

In mehreren Städten der ostsyrischen Region Deir Al-Sor ist es zu einer Revolte gegen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) gekommen. In den östlich des Euphrat gelegenen Orten Schuhail, Danan und Al-Hadscheb protestierten Angehörige arabischer Stämme mit syrischen Fahnen und Bildern von Präsident Baschar Al-Assad gegen die Präsenz der kurdisch geführten, in der Region aber mehrheitlich aus arabischen Soldaten bestehenden SDK. Der Protest richtete sich ebenfalls gegen die US-Armee, die in dieser Region nach Angaben von US-Präsident Donald Trump präsent sei, um die »Ölfelder zu schützen«.

Hunderte Stammesangehörige hätten ein Hauptquartier der SDK gestürmt, meldete die der syrischen Regierung nahestehende Nachrichtenseite Al-Masdar News am Dienstag. Dies dementierte das kurdische Nachrichtenportal Rojava Network unter Verweis auf örtliche Quellen. Allerdings seien bewaffnete Anhänger der syrischen Regierung und Stammesangehörige von der Westseite des E...