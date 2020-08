Luxusobjekt eigene vier Wände

Junge Erwachsene in Deutschland sind zum großen Teil »Nest­hocker«: Im Jahr 2019 lebte noch mehr als ein Viertel (28 Prozent) der unter 25jährigen im Haushalt der Eltern. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin mit.

Vor allem Söhne wohnen lange bei ihren Eltern. Im Alter von 25 Jahren war es noch jeder Dritte (34 Prozent). Dagegen lebte in dem Alter nur noch jede fünfte Tochter im elterlichen Haushalt. Über die Motivation der jungen Erwachsenen gab das Statistische Bundesamt keine Auskunft, aber Gründe gibt es viele: eine lange Ausbildung, Erwerbslosigkeit oder befristete Arbeitsverträge.

Gerade denen, die auf Transferleistungen durch die Jobcenter angewiesen sind, wird der Umzug in die eigenen vier Wände schwer gemacht. Von seiten der Jobcenter heißt es: Umzug nur mit Genehmigung! Weil die Eltern bis zum 25. Lebensjahr zum Unterhalt verpflichtet seien, müssten sie auch Miete, Lebensmittel, Strom und Versicherungen zahlen, heißt es bei...