Schlechte Karten für »Thor Steinar«

Die Eigentümer der vor allem bei Faschisten beliebten Modemarke »Thor Steinar« wollen es offenbar noch mal ganz genau wissen. Am 27. Juli hat erneut einer ihrer braunen Klamottenläden in der Dortmunder Innenstadt unter dem Namen »Tonsberg« eröffnet. Welche Gefahr von »Tonsberg« und seinen Mitarbeitern ausgeht, wurde bereits am Tag der Eröffnung deutlich. Als Iris Bernert-Leushacke, Sprecherin des antifaschistischen Bündnisses »Blocka-Do«, das Schaufenster des Ladens fotografierte, wurde sie umgehend von einem Mitarbeiter angegriffen. Die Zivilcourage eines Spaziergängers und die zu dem Zeitpunkt im Laden anwesende Polizei konnten Schlimmeres verhindern.

Die gute Nachricht ist, dass auch die jetzigen Betreiber es alles andere als leicht haben werden. Neben der unmittelbaren Kündigung und der Strafanzeige wegen Körperverletzung versammelten sich bereits drei Tage nach der Eröffnung etwa 250 Antifaschisten unter dem Motto »Ladenschluss für Thor Steinar – Naz...