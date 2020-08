Das Tor ist offen

In Berlin kam ruth weiss am 24. Juni 1928 als Tochter jüdischer Eltern zur Welt. Die Familie brachte sich mit ihr 1933 vorübergehend in Wien vor den Nazis in Sicherheit, musste aber 1938 neuerlich flüchten. Auf abenteuerliche Weise gelangte sie über die Niederlande nach New York. In ihrem Buch »Full Circle« (Edition Exil) behandelte ruth weiss ihre Flucht aus Nazideutschland: »1938. 31. Dezember. der zug fährt in holland ein. unser tunnel durch die nacht. unser tunnel ins licht. der letzte hinaus gelassene zug.«

1946 kehrte die Familie nach Europa zurück, die Eltern dienten in den US-Besatzungstruppen, die 18jährige Tochter ging in der Schweiz zur Schule, trampte und schrieb gern. 1948 reisten sie gemeinsam in die USA und ließen sich in Chicago nieder. ruth weiss reiste per Autostopp durchs Land, landete für ein halbes Jahr in New Orleans, ehe sie sich für San Francisco entschied. Dort organisierte sie Mitte der 50er Jahre im legendären Club The Cellar Po...