Kiffen und Stechen

Pete Davidson ist hauptberuflich Komiker und Attraktion. Sofern der große, schlaksige 26jährige nicht die Titelseiten der Klatschpresse füllt, weil er sich mit Popstars verlobt und in Entzugskliniken residiert, präsentiert er auf der Bühne vulgäre Anekdötchen aus dem eigenen Leben. Fast immer geht es bei ihm um Sex, Drogen und Peinlichkeiten aus dem Dasein eines notorischen Taugenichts. So könnte man auch den mehr oder weniger autobiographischen Spielfilm »The King of Staten Island« zusammenfassen, in dem Davidson quasi sich selbst spielt.

Protagonist Scott ist ein verlorener Spätteenager, der im langweiligsten aller Boroughs von New York City aufwächst. Staten Island ist ein verschlafenes, langweiliges Fleckchen Erde, in dem sich entweder Reiche zur Ruhe setzen oder der weiße, untere Mittelstand noch vom kleinbürgerlichen Paradies träumen kann. Scott wächst ohne Vater auf, hat Morbus Crohn und ADHS und kifft den ganzen Tag. Weil dem phantasievollen, durc...