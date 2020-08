Zum Inhalt dieser Ausgabe | Extremismusdoktrin in der Krise Bayerns Verfassungsschutz sieht Instrumentalisierung der Pandemie in »allen Phänomenbereichen« Claudia Wangerin Die Coronapandemie werde von »Extremisten aller Phänomenbereiche« instrumentalisiert, warnte Bayern Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag bei der Vorstellung der Halbjahresinformationen des Landesverfassungsschutzes. »Selbst die absurdesten Verschwörungsmythen haben momentan regelrecht Hochkonjunktur. Sie entbehren jeder Faktenbasis, sind aber geeignet, größere Bevölkerungskreise mit einer grundlegenden Unzufriedenheit mit dem Rechtsstaat zu infizieren«, wurde Herrmann in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. Überraschend war daran nur der Sprachgebrauch: Während ein Großteil der linksliberalen Kritiker der »Coronarebellen« immer noch von »Verschwörungstheorien« dieser Bewegung spricht, schien Herrmann hier immerhin zwischen Theorie und Mythologie zu unterscheiden. Darauf folgte erwartungsgemäß die Gleichsetzung von Kapitalismuskritik mit rassistischen Schuldzuweisungen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Als Beispiel für rechte Ve...

Artikel-Länge: 3638 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen