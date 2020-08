Ausgang offen

Bereits in dem Buch »Gäriger Haufen« hat sich der Politologe Hans-Joachim »Hajo« Funke 2018 mit dem Aufstieg der AfD befasst. Jetzt hat Funke, der seit Jahren zu rechten Bewegungen forscht und publiziert und bis zur Emeritierung 2010 Professor an der Freien Universität Berlin war, das Buch mit einem als Flugschrift bezeichneten Bändchen fortgeschrieben, das mit denselben Stärken und Schwächen behaftet ist. Wer sich über die Entwicklungen in der Partei und deren Umfeld, die handelnden Personen und deren Gedankenwelt informieren will, ist gut bedient – eine tiefere Analyse bleibt auch in »Die Höcke-AfD« aus.

Zutreffend konstatiert Funke, dass der derzeit offen ausgetragene Machtkampf in der AfD das Resultat eines Durchmarsches der offen neonazistischen »Flügel«-Strömung um die AfD-Landeschefs Björn Höcke (Thüringen) und Andreas Kalbitz (Brandenburg) ist. Dieser Vorgang habe eine »radikalisierende Dynamik« ausgelöst. Die »Moderateren« in der Partei wie der K...