Bourdieu und mein Vater

Für meine Tochter

Meinem Vater sagt der Name Pierre Bourdieu nichts. Der französische Soziologe wird weder im Fernsehen noch in der Hörzu erwähnt, und die Meinerzhagener Zeitung wird ihm zu seinem 90. Geburtstag an diesem Sonnabend keine Extraseiten widmen.

Mein Vater kennt Bourdieu nicht, aber Bourdieu kennt meinen Vater. Sehr gut sogar. Sie würden sich gut verstehen. Bourdieu verallgemeinerte die Erfahrungen meines Vaters, die die von Hunderttausenden sind, und verlieh ihnen eine Stimme.

Pierre Bourdieu (1930–2002) hielt noch am Begriff der Klasse fest, als der Rest der Soziologie bestenfalls über durchlässige Schichten und Milieus ohne Oben und Unten schrieb. Er schrieb über sie nach 1989, als führende Soziologen wie Anthony Giddens den ihnen nahestehenden sozialdemokratischen Parteien einflüsterten, dass Gleichheit kein linkes Ziel mehr sei, sondern nur noch Chancengerechtigkeit. »Emanzipation« habe die Gleichheit als wichtigste Frage der Gegenwart un...