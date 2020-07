Eine Empfehlung der EZB

Nicht allen Banken geht es glänzend. Eine der größten Europas, die spanische Bank Santander hat im 2. Quartal einen Rekordverlust von 11,1 Milliarden Euro gemacht. Hauptgrund dafür sind umfangreiche Abschreibungen in Höhe von 12,6 Milliarden Euro. Ohne diese Abschreibungen hätte der Gewinn im Quartal noch 1,5 Milliarden Euro betragen. Abschreibungen sind die Krisenzeichen bei Banken. Der Wert einer Forderung, etwa eines Kredits, den die Bank an einen Großkonzern oder einen Finanzinvestor (Heuschrecke) vergeben hat, wird in der Bilanz verringert, weil die Aussichten auf volle Rückzahlung sich deutlich verschlechtert haben. Wenn in der Krise die Unternehmen wackeln, tritt das als Massenphänomen auf.

Der Job der Bankenaufsicht ist es, dafür zu sorgen, dass das Wackeln der Unternehmen und die größer werdende Unsicherheit, ob Kredite auch zurückgezahlt werden, die Banken nicht ihrerseits wackeln lassen. Die Absurdität besteht ja darin, dass die Banken mit weni...