Wackelnder Stuhl

Um den Kopf von Malis Staatspräsident Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) zu retten, haben fünfzehn Staatschefs der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Montag per Videoschaltung konferiert. Dabei sollten die Vorschläge präzisiert werden, nachdem fünf westafrikanische Präsidenten am 23. Juli vor Ort Vermittlungsgespräche mit der malischen Protestbewegung »Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques« (M 5-RFP) und deren Anführer Imam Mahmoud Dicko geführt hatten. Befürchtet wird ein Dominoeffekt: Zigtausendfach forderte die aufgebrachte Bevölkerung »IBK degage« (IBK hau ab), aber auch »France degage«, denn das ausländische Militär habe dem Terror nichts entgegengesetzt, sondern die Misere im Lande nur vertieft.

Die ECOWAS fordert nun Nachwahlen in den Wahlbezirken, wo der Verfassungsgerichtshof noch vor seiner Auflösung Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Die 31 Parlamentsabgeordneten, deren Wahl angefochten wird, sollen bis En...